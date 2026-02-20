Milan Skriniar'da Kısmi Yırtık - Son Dakika
20.02.2026 13:59
Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi.

FENERBAHÇE, dün oynanan Nottingham Forest maçının ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda sahasında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de takım kaptanı Milan Skriniar yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edememişti. Bugün MR görüntülenmesi yapılan tecrübeli savunmacının sağ kasığında kısmı yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar'ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

