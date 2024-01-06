Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Rade Krunic\'in takım arıyor olmasının kendisi için daha iyi olduğunu söyledi

İtalya Serie A takımlarından Milan'ın teknik direktörü Stefano Pioli, orta saha oyuncusu Rade Krunic için, "Krunic'in takım arıyor olması bizim için ve kendisi adına daha iyi" açıklamasını yaptı.

Yaz transfer döneminden bu yana adı Fenerbahçe ile anılan Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic için Milan cephesi kararını verdi. Serie A'nın 19'uncu haftasında yarın deplasmanda Empoli ile karşılaşacak Milan'da teknik direktör Stefano Pioli İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Krunic'in yarınki Empoli maçının kadrosunda olmadığını açıklayan Pioli, "Kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in takım arıyor olması bizim için ve kendisi adına daha iyi" ifadelerini kullandı.