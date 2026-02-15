Milano-Cortina 2026: 6 Branşta Madalya Mücadeleleri

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda yarın 6 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.

İtalya'daki oyunların 10. gününde alp disiplini, bobsled, artistik buz pateni, serbest stil kayak, kısa kulvar sürat pateni ve kayakla atlama branşlarında 6 madalya müsabakası yapılacak.

Alp disiplini erkekler slalom, kadınlar tekli bobsled, artistik buz pateni çiftler, serbest stil kayak kadınlar big air, kısa kulvar sürat pateni kadınlar bin metre ve kayakla atlama erkekler süper takımda madalyalar dağıtılacak.

Ayrıca sporcular, curling ve buz hokeyi branşlarında da müsabakalara çıkacak.

Olimpiyatlarda yarınki madalya yarışmalarının programı (TSİ) şöyle:

14.47 Kısa kulvar sürat pateni kadınlar bin metre (Milano Buz Pateni Arena)

15.30 Alp disiplini erkekler slalom (Stelvio Kayak Merkezi)

21.30 Serbest stil kayak kadınlar big air (Livigno Kar Park)

22.00 Artistik buz pateni çiftler serbest program (Milano Buz Pateni Arena)

22.20 Kayakla atlama erkekler süper takım (Predazzo Kayakla Atlama Stadı)

23.06 Kadınlar tekli bobsled (Cortina Kayak Merkezi)