Milano-Cortina 2026: 6 Branşta Madalyalar Sahiplerini Buldu

17.02.2026 01:26
2026 Kış Olimpiyatları'nda 6 branşta madalya dağıtıldı. İsviçre, ABD ve Kanada öne çıktı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 6 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

İtalya'daki oyunların 10. gününde alp disiplini, bobsled, artistik buz pateni, serbest stil kayak, kısa kulvar sürat pateni ve kayakla atlama branşlarında 6 madalya mücadelesi yapıldı.

İsviçreli Loic Meillard, alp disiplini erkekler slalomda 1 dakika 53.61 saniyelik derecesiyle olimpiyat şampiyonu olarak oyunlardaki üçüncü madalyasını kazandı. Avusturyalı Fabio Gstrein gümüş, Norveçli Henrik Kristoffersen bronz madalya elde etti.

Kadınlar tekli bobsled kategorisinde altın madalya, 3.57.93'lük zamanıyla ABD'li Elana Meyers Taylor'ın oldu. Kariyerindeki ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşayan Meyers Taylor, oyunlardaki madalya sayısını da 6'ya çıkardı. Bu kategoride Alman Laura Nolte gümüş, ABD'li Kaillie Armbruster Humphries bronz madalyaya uzandı.

Serbest stil kayak kadınlar big air kategorisinde Kanadalı Megan Oldham, 180,75 puanla altın madalya alarak oyunlardaki ikinci madalyasına ulaştı. Müsabakada Çinli Eileen Gu gümüş, İtalyan Flora Tabanelli bronz madalya kazandı.

Hollandalı Xandra Velzeboer, kısa kulvar sürat pateni kadınlar 1000 metrede 1.28.437'lik derecesiyle altın madalya elde etti. Kanadalı Courtney Sarault gümüş, Güney Koreli Gilli Kim bronz madalyayı boynuna taktı.

Jan Hoerl ve Stephan Embacher'den oluşan Avusturya, kayakla atlama erkekler süper takımda 568,7 puanla altın madalyaya ulaştı. Bu dalda Polonya gümüş, Norveç bronz madalya sevinci yaşadı.

Günün son madalyaları ise serbest program performanslarının ardından artistik buz pateni çiftler kategorisinde verildi. Japon Riku Miura-Ryuichi Kihara ikilisi, 231,24 puanla altın madalya alırken Gürcü Anastasiia Metelkina-Luka Berulava çifti gümüş, Alman Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin ikilisi bronz madalyayla günü tamamladı.

Oyunların 10. gününde ayrıca curling ve buz hokeyi müsabakaları da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

