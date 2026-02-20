Milano-Cortina 2026'da 5 Branşta Madalya Heyecanı - Son Dakika
Milano-Cortina 2026'da 5 Branşta Madalya Heyecanı

20.02.2026 01:34
2026 Kış Olimpiyatları'nda dağ kayağı, artistik buz pateni ve diğer branşlarda madalyalar dağıtıldı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 5 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

İtalya'daki oyunların 13. gününde artistik buz pateni, buz hokeyi, kuzey kombine, dağ kayağı ve sürat pateni branşlarında 7 madalya mücadelesi yapıldı.

Olimpiyatlarda ilk kez yer alan dağ kayağı disiplininde iki kategoride madalya heyecanı yaşandı. Kadınlar sprintte İsviçreli Marianne Fatton, 2 dakika 59.77 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Fransız Emily Harrop gümüş, İspanyol Ana Alonso Rodriguez bronz madalya kazandı. Erkekler sprintte ise İspanyol Oriol Cardona Coll, 2.34.03'lük zamanıyla altın madalyaya ulaştı. Cardona Coll, kış olimpiyatlarında 1972'den beri altın madalya kazanan ilk İspanyol sporcu oldu. Oyunlara bağımsız atlet olarak katılan Rus Nikita Filippov gümüş, Fransız Thibault Anselmet bronz madalyayı boynuna taktı.

Andreas Skoglund ve Jens Luraas Oftebro'nun yarıştığı Norveç, kuzey kombine takım sprint yarışında 41 dakika 18 saniyeyle altın madalyaya uzandı. Oftebro, Milano-Cortina 2026'da üçüncü olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı. Bu dalda Finlandiya gümüş, Avusturya bronz madalya elde etti.

Çinli Zhongyan Ning, sürat pateni erkekler 1500 metrede 1.41.98'lik zamanıyla olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı. Bu kategoride ABD'li Jordan Stolz gümüş, Hollandalı Kjeld Nuis bronz madalya sevinci yaşadı.

ABD, buz hokeyi kadınlar finalinde Kanada'yı uzatma periyodunda 2-1 yenerek altın madalya kazandı. Kanada'nın gümüş madalyada kaldığı kategorinin üçüncülük maçında İsveç'i aynı skorla geçen İsviçre, bronz madalya aldı.

Günün son madalyaları ise serbest program performanslarının ardından artistik buz pateni kadınlarda verildi. Kısa programda 76,59 puan elde eden ABD'li Alysa Liu, serbest programda da 150,20 puan topladı. Toplamda 226,79 puana ulaşan ABD'li sporcu, altın madalyanın sahibi oldu. Japon sporcuların podyumu tamamladığı kategoride Kaori Sakamoto gümüş, Ami Nakai ise bronz madalyayla günü noktaladı.

Oyunların 13. gününde ayrıca curling ve serbest stil kayak müsabakaları da gerçekleştirildi.

Öte yandan serbest stil kayak erkekler aerials finali ise olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelendi.

Kaynak: AA

