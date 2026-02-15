Milano-Cortina 2026: Stoecker-Weston Altın Madalya Kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın skeleton karışık takım kategorisinde Büyük Britanyalı Tabitha Stoecker-Matt Weston, altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 9. gününde skeleton karışık takım yarışı, Cortina Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Tabitha Stoecker-Matt Weston ikilisi, bir dakika 59.36 saniyeyle pist rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Bu kategoride Alman sporcular, podyumu tamamladı. Susanne Kreher-Axel Jungk çifti, 0.17 saniye farkla gümüş, Jacqueline Pfeifer-Christopher Grotheer ikilisi ise 0.18 saniye geride bronz madalya elde etti.