Milano-Cortina'da Madalya Günü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Milano-Cortina'da Madalya Günü

14.02.2026 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarın 2026 Kış Olimpiyatları'nda 8 disiplinde madalyalar dağıtılacak ve birçok branşta mücadele var.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda yarın 8 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.

İtalya'da düzenlenen oyunların 9. gününde alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, serbest stil kayak, skeleton, kayakla atlama, snowboard ve sürat pateni branşlarında 9 madalya müsabakası yapılacak.

Alp disiplini kadınlar büyük slalom, biatlon erkekler 12,5 ve kadınlar 10 kilometre takip, kayaklı koşu erkekler 4x7,5 kilometre bayrak, serbest stil kayak erkekler çiftler moguls, skeleton karışık takım, kayakla atlama kadınlar büyük tepe, snowboard kros karışık takım ve sürat pateni kadınlar 500 metrede madalyalar dağıtılacak.

Ayrıca sporcular, curling, buz hokeyi, bobsled ve artistik buz pateni branşlarında da müsabakalara çıkacak.

Olimpiyatlarda yarınki madalya yarışmalarının programı (TSİ) şöyle:

13.15 Biatlon erkekler 12,5 kilometre takip (Anterselva Biatlon Arena)

13.46 Serbest stil kayak erkekler çiftler moguls (Livigno Kar Park)

14.00 Kayaklı koşu erkekler 4x7,5 kilometre bayrak (Tesero Kayaklı Koşu Stadı)

15.30 Alp disiplini kadınlar büyük slalom (Stelvio Kayak Merkezi)

16.35 Snowboard kros karışık takım (Livigno Kar Park)

16.45 Biatlon kadınlar 10 kilometre takip (Anterselva Biatlon Arena)

19.03 Sürat pateni kadınlar 500 metre (Milano Sürat Pateni Stadı)

20.00 Skeleton karışık takım (Cortina Kayak Merkezi)

21.57 Kayakla atlama kadınlar büyük tepe (Predazzo Kayakla Atlama Stadı)

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Etkinlikler, Milano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milano-Cortina'da Madalya Günü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar “Oğlumu engelleyemiyorum“ diye aramış Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar! "Oğlumu engelleyemiyorum" diye aramış
Hadise albüm fotoğrafı için sosyal medyada oylama başlattı Hadise albüm fotoğrafı için sosyal medyada oylama başlattı
Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı Görüntüler olay oldu Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı! Görüntüler olay oldu
Tepki yağıyor Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar Tepki yağıyor! Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar

08:11
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest etti: Dersine çalışmış
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
07:46
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
07:26
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
01:04
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı
Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
00:37
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
23:52
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz’ün adı da çıktı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 09:33:55. #7.11#
SON DAKİKA: Milano-Cortina'da Madalya Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.