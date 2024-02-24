Milas'a yapılacak 15 spor tesisi için protokol imzalandı - Son Dakika
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Milas'a yapılacak 15 spor tesisi için protokol imzalandı

Milas\'a yapılacak 15 spor tesisi için protokol imzalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde yapılacak 15 spor tesisinin protokolü Muğla Valisi İdris Akbıyık il Spor Toto Teşkilatı arasında imzalandı.

24.02.2024 10:00
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Muğla'nın Milas ilçesinde yapılacak 15 spor tesisinin protokolü Muğla Valisi İdris Akbıyık il Spor Toto Teşkilatı arasında imzalandı.

Muğla'nın spor alt yapısını güçlendirme çalışmaları çerçevesinde Milas ilçesindeki 10 spor tesisinin modernizasyonu ile 5 yeni spor tesisinin yapımı için Spor Toto Teşkilat başkanlığı ve Muğla Valiliği arasında protokol imzalandı.

Muğla'nın spor altyapısını güçlendirmek için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Vali İdris Akbıyık, Muğla'nın doğasıyla ve iklimiyle birçok spor branşı için yıl boyu ideal şartlara sahip olduğunu, Muğla'nın pek çok ulusal ve uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yaptığını, yapılacak çalışmalarla, yeni yatırımlarla ve tesisleşme hamleleriyle Muğla'nın sporda ve spor turizminde hak ettiği yere geleceğini söyledi.

Muğla'daki spor yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Vali İdris Akbıyık, Muğla'nın tesisleşme hamlesindeki çok önemli gençlik ve spor yatırımlarını kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanına, Spor Toto Teşkilatı Başkanına ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Milas'a yapılacak 15 spor tesisi için protokol imzalandı - Son Dakika
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