Milaslı gençlerden kick boksta önemli derece - Son Dakika
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Milaslı gençlerden kick boksta önemli derece

01.07.2022 14:44
Milaslı gençlerden kick boksta önemli derece

Kocaeli'nde gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Milas Gençlikspor Kulübü sporcuları önemli dereceler elde etti.

Kocaeli'nde gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Milas Gençlikspor Kulübü sporcuları önemli dereceler elde etti.

20 - 27 Haziran tarihleri arasında Kocaeli'nde yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Milas Gençlikspor Kulübü sporcularından Abdullah Gökçe Büyük Erkekler Point Fıghting kategorisinde 74 kilogramda Türkiye üçüncüsü, Taner Sönmez Büyük Erkekler Full Contact kategorisinde 91 kilogram üstü Türkiye üçüncüsü, kulübün eski sporcularından olan ve de TSK adına yarışan Berkant Aşıcı Layt Contact kategorinde 69 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca Alper Ak ve Bekircan Özkaya da derece elde etti.

Elde edilen başarılar karşısında sporcuları, ailelerini ve de antrenörleri Kamil Meşeci'yi tebrik eden Milas Gençlikspor Kulübü Başkanı Ersin Köksal, "emin adımlarla ilerlediğimiz, mücadele ettiğimiz bu yolda başarılar da ardı ardına geliyor. Kulüp yönetimi olarak emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Kick Boks, Türkiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milaslı gençlerden kick boksta önemli derece - Son Dakika

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