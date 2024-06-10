Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı

Spor

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada, " Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Şevval İlayda Tarhan, yarışma sonrası oluşan ISSF dünya sıralaması listesine göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota kazandı" denildi.

BAKAN BAK'TAN PARİS 2024 KOTASI ALAN ŞEVVAL İLAYDA TARHAN İÇİN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, atıcılıkta ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nın ardından oluşan olimpik sıralaması listesine göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Şevval İlayda Tarhan için tebrik mesajı yayımladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, atıcılıkta ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nın ardından oluşan olimpik sıralaması listesine göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Şevval İlayda Tarhan'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Şevval İlayda Tarhan, yarışma sonrası oluşan ISSF dünya sıralaması listesine göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na sayılı günler kala aldığımız her kota haberi bizleri daha çok heyecanlandırıyor. Milli atıcımız Şevval İlayda Tarhan'ı kazandığı kota dolayısıyla tebrik ediyor, ülkemizi temsil edeceği 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."