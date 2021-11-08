Milli atıcılar Polonya'da yarıştı

İki sporcunun da sıralama turlarında organizasyona veda ettiği aktarıldı.

25 metre rapid tabanca disiplininde milli sporcu Özgür Varlık'ın ise sıralama müsabakalarını 578 puanla bitirdiği kaydedildi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, Wroclaw şehrinde düzenlenen organizasyonda havalı tüfek disiplininde Ömer Akgün'ün 626.2 puanla sıralama turunu tamamladığı belirtildi.

Milli atıcılar Ömer Akgün ve Özgür Varlık, Polonya'da düzenlenen ISSF Havalı-Ateşli Silahlar Başkanlık Kupası'nda mücadele etti.

Şampiyonluk oranlarındaki değişim kadar liste de şaşırttı

Keçi sürüsünün arasına dalan otomobil, 28 hayvanı telef etti

Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar