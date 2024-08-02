Milli Atlet Beyzanur Yavuz, Sakatlıktan Sonra En İyi Derecesini Koştu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli Atlet Beyzanur Yavuz, Sakatlıktan Sonra En İyi Derecesini Koştu

Milli Atlet Beyzanur Yavuz, Sakatlıktan Sonra En İyi Derecesini Koştu

Trabzon'da spor salonunda çalışırken yaşadığı sakatlık sonucu çenesi kırılan ve beline platin takılan milli atlet Beyzanur Yavuz, tedavisinden sonra katıldığı yarışta en iyi derecesini koştuğunu söyledi. Yarışmalara hazırlanmak için haftanın 6 günü çift antrenman yapan genç atlet, Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Beyzanur Yavuz, hedefinin Türkiye'yi Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda temsil etmek olduğunu belirtti.

02.08.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da spor salonunda çalıştığı sırada ağırlık barının düşmesi sonucu çenesi kırılan ve beline platin takılan milli atlet Beyzanur Yavuz, tedavisinden 2,5 ay sonra katıldığı yarışta "en iyi derecesini" koştuğunu söyledi.

Haftanın 6 günü çift antrenman yaparak yarışmalara hazırlanan Batman Petrol Spor Kulübü sporcusu 24 yaşındaki atlet, 2022'de geçirdiği sakatlığın ardından pistlere daha "güçlü" döndü.

Milli sporcu, İzmir Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda B kategorisinde cirit atma, heptatlon, yüksek atlama, 100 metre engelli, 200 metre ve 800 metre yarışlarında altın madalya alarak kendisine önemli bir başarı elde etti.

Genç atlet, Türkiye'yi temsil ettiği Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre engellide ikinci, heptatlonda ise dördüncü oldu.

Milli atlet Beyzanur Yavuz, AA muhabirine, 2022 Balkan Şampiyonası sonrasında spor salonunda çalışırken "180 kiloluk barın" boynuna düşmesi sonucu sakatlandığını anlattı.

Barın yüzüne değil boynuna düştüğüne dikkati çeken Beyzanur, "Çenem kırıldı, belim çatladı. Kalça eklemimde problemler oluştu. Akciğerlerim ezildi. Sadece bir ay zaten akciğerimden tedavi oldum." diye konuştu.

Tedavi sonrası kişisel en iyi derecesini "inancı" sayesinde koşmayı başardığını vurgulayan sporcu, "Tedaviden 2,5 ay sonra en iyi derecemi koştum, tamamen inanç meselesi. O sene çok iyiydim ve en iyisini yapabileceğimi biliyordum. Sürekli kendime notlar yazdım. Hiçbir şey beni durduramazdı, öyle de oldu." ifadelerini kullandı.

Vazgeçmeyen mizaca sahip olduğunu dile getiren Beyzanur, şöyle devam etti:

"İlk, 'Bu nasıl benim başıma gelebilir?' dedim. Şok halindeydim ama üç gün geçtikten sonra bunun bir sebebinin olduğunu düşündüm. Her şey zihnimizde bitiyor. Bedensel güç kadar zihin gücü de önemli. Yarışmaya çıktığımız zaman sadece bedenimiz değil, zihnimiz ve ruhumuzla da doğru olmamız gerekiyor. Ben bu işin içine her şeyimi kattığımı düşünüyorum. İçinizdeki inanç önemli. İnandığınız şeyden vazgeçmeyin."

Hedef, Los Angeles 2028

Milli atlet Beyzanur Yavuz, 2024 Paris Olimpiyatları'na gidemediğini fakat hedefinin Türkiye'yi Los Angeles 2028 Olimpiyatlarında temsil etmek olduğunu ifade etti.

Los Angeles 2028'e "adım adım" hazırlandığını anlatan Beyzanur, "Akdeniz Şampiyonasında madalya almak var hedefimde. Türkiye rekoru kırmak hedeflerim arasında. Şu anda Süper Lige hazırlanıyorum. Artı iki tane de olimpik deneme yarışması var. Süper Lig'de hedefimiz şampiyonluk." dedi.

Atletizm İl Temsilcisi ve Beyzanur Yavuz'un antrenörü Adem Batar ise birlikte yoğun çalıştıkları sporcunun daha da başarılı olacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Los Angeles, Türkiye, Trabzon, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Atlet Beyzanur Yavuz, Sakatlıktan Sonra En İyi Derecesini Koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM, İletişim Başkanlığı’nın iki yetkisini iptal etti AYM, İletişim Başkanlığı'nın iki yetkisini iptal etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
12:41 Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 13:40:10. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Atlet Beyzanur Yavuz, Sakatlıktan Sonra En İyi Derecesini Koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement