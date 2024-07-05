Milli atlet Eda Tuğsuz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı - Son Dakika
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Spor

Milli atlet Eda Tuğsuz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli atlet Eda Tuğsuz cirit atmada Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Bu açıklamanın ardından toplamda 16 milli atletin Türkiye'yi temsil edeceği oyunlarda, diğer sporcular da olimpik sıralama doğrultusunda katılım hakkı kazandı.

05.07.2024 22:33
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Milli atlet Eda Tuğsuz, cirit atmada Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Eda Tuğsuz, Dünya Atletizm Federasyonunun yaptığı olimpik sıralamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazandı.

Daha önce olimpiyat barajını geçen sporculardan sonra Kayhan Özer, Alperen Acet, Necati Er, Özkan Baltacı, Buse Savaşkan, Emel Dereli ve Meryem Bekmez de olimpik sıralama doğrultusunda oyunlara katılma hakkı elde etti.

Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüşte bireysel, maraton yürüyüş karışık takımda da ülke kotası aldı. TAF, maraton yürüyüş karışık takım kategorisinde Ayşe Tekdal ile Mazlum Demir'in Paris 2024'e gitmesine karar verdi.

Atletizmde Türkiye'yi temsil edecek milli atlet sayısı 16'ya yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarışacak milli atletler şunlar:

Erkekler

100 metre: Kayhan Özer

400 metre engelli: Berke Akçam, Yasmani Copello

20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz

Maraton: Kaan Kigen Özbilen

Yüksek atlama: Alperen Acet

Üç adım atlama: Necati Er

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma

Çekiç atma: Özkan Baltacı

Kadınlar

20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez

Yüksek atlama: Buse Savaşkan

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz

Gülle atma: Emel Dereli

Cirit atma: Eda Tuğsuz

Karışık

Maraton yürüyüş takım: Ayşe Tekdal, Mazlum Demir

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli atlet Eda Tuğsuz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli atlet Eda Tuğsuz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı - Son Dakika
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