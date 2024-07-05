Milli atlet Eda Tuğsuz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı

Milli atlet Eda Tuğsuz, cirit atmada Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Eda Tuğsuz, Dünya Atletizm Federasyonunun yaptığı olimpik sıralamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazandı.
Daha önce olimpiyat barajını geçen sporculardan sonra Kayhan Özer, Alperen Acet, Necati Er, Özkan Baltacı, Buse Savaşkan, Emel Dereli ve Meryem Bekmez de olimpik sıralama doğrultusunda oyunlara katılma hakkı elde etti.
Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüşte bireysel, maraton yürüyüş karışık takımda da ülke kotası aldı. TAF, maraton yürüyüş karışık takım kategorisinde Ayşe Tekdal ile Mazlum Demir'in Paris 2024'e gitmesine karar verdi.
Atletizmde Türkiye'yi temsil edecek milli atlet sayısı 16'ya yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarışacak milli atletler şunlar:
Erkekler
100 metre: Kayhan Özer
400 metre engelli: Berke Akçam, Yasmani Copello
20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz
Maraton: Kaan Kigen Özbilen
Yüksek atlama: Alperen Acet
Üç adım atlama: Necati Er
Sırıkla atlama: Ersu Şaşma
Çekiç atma: Özkan Baltacı
Kadınlar
20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez
Yüksek atlama: Buse Savaşkan
Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz
Gülle atma: Emel Dereli
Cirit atma: Eda Tuğsuz
Karışık
Maraton yürüyüş takım: Ayşe Tekdal, Mazlum Demir
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