Milli atlet Enes Talha Şenses, yüksek atlamada Türkiye rekoru kırdı - Son Dakika
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Milli atlet Enes Talha Şenses, yüksek atlamada Türkiye rekoru kırdı

23.06.2022 15:45
Milli atlet Enes Talha Şenses, yüksek atlamada Türkiye rekoru kırdı

Milli atlet Enes Talha Şenses, Orhan Altan Anı Yarışmaları'nda 2.31'lik atlayışıyla Türkiye rekoru kırdı.

Milli atlet Enes Talha Şenses, Orhan Altan Anı Yarışmaları'nda 2.31'lik atlayışıyla Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, yüksek atlamada kariyerinde Türkiye şampiyonluğu da bulunan milli atlet Enes Talha, Ankara Naili Moran Atletizm Sahası'nda yapılan Orhan Altan Anı Yarışmaları'nda 2.31'lik atlayış gerçekleştirdi.

Milli atlet, böylece Alperen Acet'in 2018 yılında Cluj-Napoca'da yaptığı 2.30'luk Türkiye büyükler rekorunu bir santimetre ile aştı.

Yarışmanın ardından sevincini TAF Başkanı Fatih Çintimar ve antrenörü Afitap Şahin ve sahadakilerle paylaşan Enes Talha, Türkiye Şampiyonası'nda hedefinin 2.33'lük Dünya Şampiyonası barajını atlamak olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli atlet Enes Talha Şenses, yüksek atlamada Türkiye rekoru kırdı - Son Dakika

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