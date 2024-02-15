Ersu Şaşma Fransa'da Perche en Or yarışmasında 2. oldu - Son Dakika
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Ersu Şaşma Fransa'da Perche en Or yarışmasında 2. oldu

Ersu Şaşma Fransa\'da Perche en Or yarışmasında 2. oldu

Fransa'da düzenlenen Perche en Or yarışmasında mücadele eden milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada 2. sırayı aldı. Ersu, Roubaix kentindeki organizasyonda gerçekleştirdiği 5,82 metrelik atlayışla Türkiye salon rekorunu 2 santimetre geliştirdi. Ayrıca Ersu, 5,90 metreyle Türkiye açık hava rekorunu da elinde tutuyor.

15.02.2024 11:56
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Fransa'da düzenlenen Perche en Or yarışmasında mücadele eden milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada 2. sırayı aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Ersu, Roubaix kentindeki organizasyonda gerçekleştirdiği 5,82 metrelik atlayışla kendisine ait Türkiye salon rekorunu 2 santimetre geliştirdi.

Ersu, 5,90 metreyle Türkiye açık hava rekorunu da elinde tutuyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Fransa, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ersu Şaşma Fransa'da Perche en Or yarışmasında 2. oldu - Son Dakika
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