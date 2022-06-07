Milli atlet Kayhan Özer, 2024 Paris Olimpiyatları'na odaklandı

Balkan şampiyonu milli atlet Kayhan Özer, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda dünyanın en iyi sporcularıyla mücadele ederek Türkiye'ye altın madalya kazandırmayı amaçlıyor.

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda üst üste iki birincilik elde eden, Katar'ın başkenti Doha'da Elmas Lig'e dahil olmayan müsabakalarda üçüncü olan Özer, son olarak dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev'in de katıldığı 7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda 100 metre yarışını 10.53'lük derecesiyle birinci tamamladı.

İspanya'da 1 Temmuz'da Akdeniz Oyunları'na, ardından 15 Temmuz'da ABD'nin Eugene kentinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen Özer, burada hem 4x100 bayrak yarışında hem de 100 metrede koşup olimpiyat kotası almak istiyor.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda madalya kazanmasının yanı sıra 2019 yılında 100 metrede 23 yaş altı Türkiye rekoru kıran Özer, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası 100 metre erkekler branşında 10.53'lük derecesiyle ilk sırayı aldığını hatırlatarak, "Ramil Guliyev de 10.56 ile 2. oldu. Onun gibi tecrübeli bir atletin önünde yarış bitirmek çok iyiydi. 10.53'ü eksi rüzgara karşı koştuk. Hava şartları güzel olsaydı 10.10 ya da 10.0 koşup Avrupa Şampiyonası barajı ve olimpiyat kotasını geçebilirdik." dedi.

Akdeniz Oyunları ve Dünya Şampiyonası'na hem bireysel hem de takım olarak hazır olduklarını ifade eden Özer, Erzurum'daki yarışların gelecek organizasyonlar için umut verici geçtiğini söyledi.

Önlerindeki organizasyonlara Adana'da çok sıkı şekilde hazırlandıklarını belirten Özer, "Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda bir Türk çocuğunun, 100 metrede popüler isim olan Usain Bolt'un branşında neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermek. Bunun için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

"Umarım bu koleksiyona olimpiyat madalyasını da ekleriz"

Dünya ve Avrupa şampiyonlarında boy gösterecek seviyede olduğuna inandığını anlatan Özer, "Çok antrenman yaptım ve çalıştım. Boynuz kulağı geçermiş derler. Yavaş yavaş o sahnelere doğru ilerliyoruz. Kendime çok iyi bakıp, uzun yıllar spor yapan biri olmak istiyorum. Şimdiye kadar sayısını bilmediğim kadar çok madalyam oldu. Sayısız Türkiye, Balkan şampiyonluklarım var. Umarım bu koleksiyona olimpiyat madalyasını da ekleriz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise Kayhan Özer'den oldukça ümitli olduklarına dikkat çekerek, "Geçilemeyecek sporcu yok. Kayhan bu sene hem Altın Lig'de hem de uluslararası 5 yarışta kürsüye çıktı, çoğunu da kazandı. Kayhan Özer, genç ve yetenekli bir çocuğumuz. İnanıyorum ki performansıyla yeni bir Ramil Guliyev olacak." değerlendirmesinde bulundu.