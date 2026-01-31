Milli atlet Oğuz Uyar, 200 metrede Türkiye rekoru kırdı

Milli atlet Oğuz Uyar, New Mexico Team Open 2026 yarışmasında 200 metrede Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.
Fenerbahçe Kulübünün açıklamasına göre organizasyon, ABD'nin New Mexico eyaletinde düzenlendi. Fenerbahçeli sporcu, 200 metrede elde ettiği 20.81'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak şampiyonluğa ulaştı.
Amerikanın Teksas eyaletinde yapılan Stan Scott invitational yarışmalarında daha önce de yarışan Oğuz Uyar 200 metrede 20.94 derecesi ile salon Türkiye rekorunu daha önce 2 kez kırmayı başarmıştı.
