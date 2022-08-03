Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Pınar Akyol, tarihe geçti

Milli atlet Pınar Akyol, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda iki madalya kazanan ilk Türk atlet olarak tarihe geçti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki Pınar Akyol, gülle atmada geçtiğimiz yıl Nairobi'deki şampiyonada kazandığı gümüş madalyanın ardından bu kez de Kolombiya'nın Cali kentindeki organizasyonda gümüş madalya kazanarak, bu organizasyondaki ikinci madalyasına ulaştı.

Şampiyona tarihinde toplam 11 madalyası bulunan Türkiye'de daha önce hiçbir sporcu, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda üst üste 2 madalya kazanamamıştı.

Pınar, geçtiğimiz yıl da finalde yarıştığı Güney Afrikalı Mine de Klerk'e bir kez daha boyun eğdi. Yarışmadaki ilk iki hakkındaki faulden 16.76 ile mücadeleye dönen milli sporcu, son hakkındaki 16.84 ile derecesini geliştirdi ama ilk sıraya çıkamadı.

De Klerk, 17.17 ile şampiyonluğu alırken, Polonyalı Zuzana Maslana da 16.06 ile üçüncü oldu.