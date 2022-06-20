Milli atletler, 22 madalya ile yurda dönüyor - Son Dakika
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Milli atletler, 22 madalya ile yurda dönüyor

20.06.2022 10:25
Milli atletler, 22 madalya ile yurda dönüyor

75'inci Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular; 6 altın, 6 gümüş, 10 bronz olmak üzere toplam 22 madalya ile sıralamada 3'üncü olarak yurda dönüyor.

75'inci Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular; 6 altın, 6 gümüş, 10 bronz olmak üzere toplam 22 madalya ile sıralamada 3'üncü olarak yurda dönüyor.

Romanya'nın Craiova kentinde gerçekleşen Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda iki günde 22 madalya kazanan Türkiye, 20 ülke arasında toplam madalya sayısında ikinci, madalya sıralamasında ise üçüncü oldu. İlk gün elde edilen 13 madalyanın ardından ikinci günde Ay-Yıldızlı ekip 4 şampiyonluk elde etti. 110 metre engellide Mikdat Sevler 13.80 ile şampiyon olurken; 1500 metrede Şilan Ayyıldız 4: 17.27 koşarak ipi göğüsledi. 3000 metre engellide Hilal Yego (8: 43.24) ve 3000 metrede Ramazan Barbaros (8: 12.60) ikinci günde altın madalya kazanan isimler arasına adlarını yazdırdılar. İlk gün şampiyonluk kazanan Emine Hatun Tuna-Mechaal ve Kayhan Özer ile birlikte Türkiye, 2022 Balkan Şampiyonası'nda toplam 6 birincilik elde etmiş oldu.

İkinci gün müsabakalarında 4×400 metrede Oğuzhan Kaya, Oğuz Akgül, Salih Teksöz ve Kubilay Ençü'den oluşan bayrak takımı 3: 08.48 ile, 5000 metrede Yayla Günen 15: 55.24 ile gümüş, 800 metrede Salih Teksöz 1: 48.51, 3000 metrede Ömer Amaçtan 8: 14.40, gülle atmada da Aysel Yılmaz 15.76'lık derecesiyle bronz madalya kazandılar.Şampiyonada Yunanistan 8 altın, 7 gümüş, 6 bronz, Romanya 8 altın, 5 gümüş, 6 bronz, Türkiye ise 6 altın, 6 gümüş, 10 bronz ile ilk üç sırayı alırken, Sırbistan 4'üncü, Ukrayna ise 5'inci oldu.75'inci Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'nin iki günde elde ettiği 22 madalyanın dökümü şöyle: ALTIN:  Kayhan Özer (100m), Şilan Ayyıldız (1500m), Ramazan Barbaros (3000m), Emine Hatun Tuna-Mechaal (3000m), Hilal Yego (3000m engelli), Mikdat Sevler (110m engelli)GÜMÜŞ:  Alperen Karahan (gülle atma), 4×400 erkek bayrak takımı, Büşra Yıldırım (400m), Fatma Arık (3000m), Yayla Günen (5000m), Tuğba Danışmaz (üç adım)

BRONZ:  Ekaterina Guliyev (800m), Esra Türkmen (cirit atma), Aysel Yılmaz (gülle atma), Buse Arıkazan (sırıkla atlama), Ruken Tek (3000m engelli), Özkan Baltacı (çekiç atma), Sezgin Ataç (5000m), Ömer Amaçtan (3000m), Salih Teksöz (800m), Ertan Özkan (100m)


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Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya Balkan Şampiyonası'nın ilk gününde Alperen Karahan gümüş madalya kazandı Balkan Şampiyonası'nın ilk gününde Alperen Karahan gümüş madalya kazandı
Kaynak: DHA

Atletizm, Romanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli atletler, 22 madalya ile yurda dönüyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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