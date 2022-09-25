Milli atletler dünya evine girdi - Son Dakika
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Milli atletler dünya evine girdi

25.09.2022 20:44
Milli atletler dünya evine girdi

Milli atletler Büşra Yıldırım ve Ramazan Barbaros Mersin'de, Emine Hatun Tuna ile İspanyol atlet Adel Mechaal da İstanbul'da dünya evine girdi.

Milli atletler Büşra Yıldırım ve Ramazan Barbaros Mersin'de, Emine Hatun Tuna ile İspanyol atlet Adel Mechaal da İstanbul'da dünya evine girdi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen aylarda nişanlanan iki milli atlet Büşra Yıldırım ve Ramazan Barbaros, sezonun tamamlanmasının ardından Mersin'de düğün yaptı.

Emine Hatun Tuna ile İspanyol atlet Adel Mechaal ise İstanbul'da evlendi

Düğünlere atletizm camiası ilgi gösterdi.

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Kaynak: AA

Atletizm, İstanbul, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli atletler dünya evine girdi - Son Dakika

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