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Milli Atletler Çekya'da Yarıştı

Milli Atletler Çekya\'da Yarıştı

Dünya Salon Şampiyonası, Avrupa Atletizm Şampiyonası ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli atletler, Çekya'da düzenlenen yarışlarda mücadele etti. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayhan Özer 60 metrenin final yarışında 6.67'lik derecesiyle beşinci oldu. Buse Arıkazan Çağlayan ise sırıkla atlama branşında 4.13'lük derecesiyle organizasyonu sekizinci tamamladı.

31.01.2024 15:07
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Dünya Salon Şampiyonası, Avrupa Atletizm Şampiyonası ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli atletler, Çekya'da düzenlenen yarışlarda mücadele etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ostrava kentinde düzenlenen özel salon yarışmalarında Kayhan Özer, 60 metrenin final yarışında 6.67'lik derecesiyle beşinci oldu.

Buse Arıkazan Çağlayan ise sırıkla atlama branşında 4.13'lük derecesiyle organizasyonu sekizinci tamamladı.

Kaynak: AA

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