Milli Atletler Mikdat Sevler ve Can Özüpek Avusturya\'da başarılı oldu

Spor

Avusturya'daki Liese Prokop Memorial yarışmasına katılan milli atletlerden Mikdat Sevler 110 metre engelli, Can Özüpek de üç adım atlamada 2'nciliği elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Mikdat ve Can, Sankt Pölten kentinde düzenlenen, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinlikte yarıştı.

Mikdat Sevler 13.71 saniyelik süresiyle erkekler 110 metre engelli, Can Özüpek ise 16,18 metrelik derecesiyle erkekler üç adım atlamada 2. sırayı aldı.