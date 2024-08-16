Milli basketbolcu Manolya Kurtulmuş, Turgutlu Belediyespor\'u ziyaret etti

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Milli basketbolcu Manolya Kurtulmuş, basketbol kariyerine adım attığı Turgutlu Belediye spor'u ziyaret etti ve kulübün genç yetenekleriyle buluştu.

Milli basketbolcu Manolya Kurtulmuş, spor kariyerine adım attığı Turgutlu Belediyespor'u ziyaret ederek genç alt yapı oyuncularıyla buluştu. Turgutlu Belediyespor'un genç basketbolcularına ilham veren Manolya Kurtulmuş, Turgutlu Belediyespor'un sporcu gelişimine olan katkılarını ve başarılarını övgüyle dile getirdi. Ziyaret sırasında, minik basketbolcularla keyifli vakit geçiren Kurtulmuş, Turgutlu Belediyespor'un gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyan bir kulüp olduğunu da belirtti.

Turgutlu Belediyespor Kulüp yetkilileri, Manolya Kurtulmuş'a bu anlamlı ziyaretinden dolayı teşekkür ederken, Turgutlu Belediyespor'un sporcu gelişimi konusundaki kararlılığını ve genç yetenekleri destekleme misyonunu sürdürme taahhüdünü yinelediler. - MANİSA