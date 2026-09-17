Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı dünya şampiyonu oldu

Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı dünya şampiyonu olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası finalinde Hollandalı rakibi Karina Jetten'i 30-18 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Türkiye Bilardo Federasyonu, milli sporcuyu tebrik eden bir mesaj yayımladı.
MİLLİ bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı.
Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı, final müsabakasında Hollandalı rakibi Karina Jetten ile karşılaştı. Rakibini 30-18'lik skorla mağlup eden Karakaşlı, dünya şampiyonu oldu. Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF), milli sporcu için tebrik mesajı yayımladı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Ay-yıldızlı bayrağımızı dünya şampiyonluğuyla dalgalandıran milli sporcumuz Güzin Müjde Karakaşlı'yı yürekten tebrik ediyor, bu büyük gurur için kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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