Milli bilek güreşçi Emine Hatun Cebeci, dünya şampiyonluğu hedefine yaklaşıyor - Son Dakika
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Milli bilek güreşçi Emine Hatun Cebeci, dünya şampiyonluğu hedefine yaklaşıyor

Milli bilek güreşçi Emine Hatun Cebeci, 2 yıl önce gerçekleştiremediği dünya şampiyonluğu hedefine bu sene ulaşmak istiyor. Cebeci, Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı ve Dünya Şampiyonası'nda dördüncülük elde etti. Şimdi ise Moldova'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefliyor.

14.08.2024 11:17
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Milli bilek güreşçi Emine Hatun Cebeci, 2 yıl önce gerçekleştiremediği dünya şampiyonluğu hedefine bu sene ulaşmak istiyor.

Beden eğitimi öğretmeni Nihat Uysal'ın yönlendirmesiyle 3 yıl önce bilek güreşine başlayan Emine Hatun Cebeci, katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı, Dünya Şampiyonası'nda ise dördüncülük elde etti.

Emine, 27 Şubat-2 Mart tarihlerinde Samsun'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da 18 yaş altı gençler 50 kiloda altın madalyaya ulaştı.

Bu başarısıyla 15-25 Ağustos tarihlerinde Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan 18 yaşındaki milli sporcu, organizasyonda şampiyonluk hedefliyor.

Emine Hatun Cebeci, AA muhabirine, bilek güreşi branşında 3 yıldır severek mücadele ettiğini söyledi.

Bilek güreşiyle birlikte beden eğitimi öğretmenliği okumaya karar verdiğini aktaran Emine, sporun kendisi için bir vazgeçilmeze dönüştüğünü belirtti.

Bilek güreşindeki ikinci yılında Türkiye şampiyonu olup milli takım seçmelerinde de üçüncülük elde ettiğini aktaran genç sporcu, şimdi uluslararası başarılar hedeflediğini söyleyerek, "Bu yıl da Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Umarım altın madalyayı kazanıp bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı güzel bir şekilde okutturabilirim." ifadelerini kullandı.

Desteklerinden dolayı ailesine de teşekkür eden Emine, dünya şampiyonluğu hedefi için 3 aydır çalıştığını sözlerine ekledi.

Antrenörü Emine'den umutlu

Antrenör Numan Güvelioğlu, 10 yıllık kariyerinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu olmak üzere iki eksik başarısı kaldığını, bunu da Emine'yle tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yaz boyunca çalışmaları ara vermeden sürdürdüklerini aktaran Güvelioğlu, şunları kaydetti:

"Emine 3 yıldır bizim için gurur kaynağı. Amacımız Emine'yi zirvede görmek, mutlu olmak. Üniversiteye dünya şampiyonu sporcu olarak devam etmesini gözlemlemek. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Haftanın 3 günü antrenman yapıyoruz. İki gün ağırlık, bir gün ise teknik ve taktik antrenman yapıyoruz. Bu da şimdilik bize yeterli oluyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli bilek güreşçi Emine Hatun Cebeci, dünya şampiyonluğu hedefine yaklaşıyor - Son Dakika

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