Milli Bilek Güreşçilerin Başarısı

Milli bilek güreşçiler, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 23 altın, 22 gümüş, 16 bronz madalya elde etti.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada, yıldızlar, gençler ve 23 yaş kategorisinde sağ ve sol kollarda mücadele eden milli sporcular, 61 madalya kazandı.

Organizasyonda genç kızlar takım halinde Avrupa Şampiyonu, genç erkekler takım halinde Avrupa üçüncüsü oldu.