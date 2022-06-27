Milli binici Ömer Karaevli, altın madalya kazandı - Son Dakika
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Milli binici Ömer Karaevli, altın madalya kazandı

27.06.2022 10:21
Milli binici Ömer Karaevli, altın madalya kazandı

Türkiye binicilik şampiyonu ve ilk binicilik olimpiyat sporcusu Ömer Karaevli, 'Paris Grand Prix' yarışında birincilik elde ederek, altın madalyayı Türkiye'ye getirdi.

Türkiye binicilik şampiyonu ve ilk binicilik olimpiyat sporcusu Ömer Karaevli, 'Paris Grand Prix' yarışında birincilik elde ederek, altın madalyayı Türkiye'ye getirdi.

Dünyanın en prestijli engel atlama organizasyonları arasında yer alan 'Global Champions Tour' kapsamında gerçekleşen 'Paris Grand Pix', Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi.

Yarışa milli sporcu Ömer Karaevli damga vurdu. Atı Avant ile yarışta tüm rakiplerini eleyen Karaevli, birinci sırada yer aldı.

Eyfel Kulesi önünde düzenlenen ödül töreninde altın madalyasını alan Karaevli, Paris sokaklarında Türk Bayrağı açtırdı, İstiklal Marşı'nı okuttu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli binici Ömer Karaevli, altın madalya kazandı - Son Dakika

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