Evlat nöbetindeki baba: Oğlumun hem hayalini hem de hayatını çaldılar

Kaynak: AA

Ahmet Örken, Oğlum, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli bisikletçi Ahmet Örken baba oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.