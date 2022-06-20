Milli bisikletçi Ahmet Örken baba oldu

Milli bisikletçi Ahmet Örken'in oğlu oldu.
Ahmet Örken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Oğlum Kerem dünyaya gözlerini açtı. Hoş geldin oğlum. Vatana millete hayırlı bir evlat ol inşallah." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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