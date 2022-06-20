Milli bisikletçi Ahmet Örken baba oldu - Son Dakika
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Milli bisikletçi Ahmet Örken baba oldu

20.06.2022 19:46
Milli bisikletçi Ahmet Örken baba oldu

Milli bisikletçi Ahmet Örken'in oğlu oldu.

Milli bisikletçi Ahmet Örken'in oğlu oldu.

Ahmet Örken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Oğlum Kerem dünyaya gözlerini açtı. Hoş geldin oğlum. Vatana millete hayırlı bir evlat ol inşallah." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Ahmet Örken, Oğlum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli bisikletçi Ahmet Örken baba oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli bisikletçi Ahmet Örken baba oldu - Son Dakika
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