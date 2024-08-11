Milli Bisikletçi Gökay Konuk Hollanda\'da Yarı Finale İlerledi

Spor

Hollanda'da gerçekleştirilen Citymountainbike Continental Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı'na Eskişehir'den katılan milli bisikletçi Gökay Konuk, yarı finale kadar ilerleyerek gönülleri kazandı.

Citymountainbike Continental Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı, Hollanda'ın Geleen kentinde gerçekleştirildi. Düzenlenen spor organizasyonuna Türkiye'den milli bisikletçi Gökay Konuk katıldı. Yarışta ülkeyi tek başına temsil eden Konuk, yarı finale kadar ilerleyerek güzel bir yarış ortaya koydu. Başarısıyla gönülleri de kazanan Konuk, yurt dışında kendi çabasıyla Türkiye'yi temsil etmeyi sürdüreceğini belirtti. - ESKİŞEHİR