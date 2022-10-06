Millî Boksör Akbaş, Dünya Üniversiteler şampiyonasında altın madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Millî Boksör Akbaş, Dünya Üniversiteler şampiyonasında altın madalya kazandı

06.10.2022 13:27
Millî Boksör Akbaş, Dünya Üniversiteler şampiyonasında altın madalya kazandı

Malatyalı Milli Boksör Hatice Akbaş, Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupasında 54 kiloda şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Malatyalı Milli Boksör Hatice Akbaş, Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupasında 54 kiloda şampiyon olarak altın madalya kazandı.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi, Milli Boksör Hatice Akbaş, Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupasında 54 kiloda şampiyon olarak bir kez daha sevinç yaşadı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 50 ülkeden, 430 üniversiteden 760 sporcunun yarıştığı FISU Üniversiteler Dövüş Sporları Dünya Kupası sona erdi. Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası finalinde ringe çıkan İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi bölümü öğrencisi Hatice Akbaş, 54 kiloda yarıştığı rakiplerini mağlup ederek şampiyon oldu.

Milli Boksör Hatice Akbaş, şampiyona süreciyle ile ilgili olarak, "Üniversiteler Arası Dünya Boks Şampiyonası'nda ülkemi ve üniversitemi en iyi şekilde temsil ettiğim için çok mutluyum. Tüm bu süreçte yanımda olan başta değerli Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a, Dekanımız Prof. Dr. Cemal Gündoğdu'ya, Genel Sekreter Yardımcımız Ömer Çelik'e, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız Hakan Tunç'a, Spor Şube Müdürü Oğuz Avcı'ya, Antrenörüm Kerem Akbaş'a ve kondisyonerim Öğr. Gör. Hakan Öncü'ye teşekkür ederim" dedi.

Akbaş, daha önce de Türkiye, Avrupa, Dünya ve Akdeniz Oyunları'nda Dünya Şampiyonu olmuştu. - MALATYA

YORUMLAR
500
Ankara haber! Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor Ankara haber! Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor Kaş, dalış turizminin merkezi oldu Kaş, dalış turizminin merkezi oldu IMF Başkanı Georgieva: 'Resesyon riskleri artıyor' IMF Başkanı Georgieva: 'Resesyon riskleri artıyor'
Kaynak: İHA

Hatice Akbaş, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Millî Boksör Akbaş, Dünya Üniversiteler şampiyonasında altın madalya kazandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 19:36:24. #1.11#
SON DAKİKA: Millî Boksör Akbaş, Dünya Üniversiteler şampiyonasında altın madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement