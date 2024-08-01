Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları\'nda çeyrek finale yükseldi

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, adını son 8 sporcu arasına yazdırmayı başardı.

RAKİBİNE ŞANS TANIMADI

Son 16 turunda Meksika'dan Fatima Herrera ile karşılaşan Buse Naz, rakibini 5-0 yenerek çeyrek final biletini cebine koydu.

"TEK BİR HEDEFİM VAR"

Milli boksör, çeyrek finale kaldığı maçın ardından yaptığı açıklamada, "Turnuvanın ilk maçı, çok baskılı bir boksörle oynadığım için biraz zorlandım. Ben genelde durarak karşılaştığım rakiplerimle daha iyi dövüşüyorum. Tek bir hedefimiz var, ona doğru gidiyoruz. Şimdi ufak bir antrenmanımız var, oraya gitmem lazım" ifadelerini kullandı.

2 ADAŞ ÇEYREK FİNALDE

kadınlar 50 kiloda mücadele eden Buse Naz'ın yanı sıra aynı ismi taşıyan ve 69 kiloda mücadele eden diğer bir milli boksörümüz Busenaz Sürmenelide son 16 turunda Polonyalı rakibi Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale kalmıştı.

ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİ

Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde Finli Pihla Kaivo-Oja ile Amerikalı Jennifer Lozano arasında oynanacak karşılaşmadan galip gelen isimle mücadele edecek. Bu karşılaşma, 3 Ağustos Cumartesi günü TSİ 21.04'te başlayacak.