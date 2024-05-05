Milli Boksör Emine Kılınç, Dünya Şampiyonluğu Hedefiyle Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Milli Boksör Emine Kılınç, Dünya Şampiyonluğu Hedefiyle Çalışmalarını Sürdürüyor

Milli Boksör Emine Kılınç, Dünya Şampiyonluğu Hedefiyle Çalışmalarını Sürdürüyor

Türkiye şampiyonu ve Avrupa ikincisi milli boksör Emine Kılınç, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl Türkiye Boks Şampiyonası'nda ve bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olan Kılınç, Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor. Antrenörü ve Türkiye Boks Federasyonu Niğde İl Temsilcisi de sporcunun başarısından gurur duyduklarını belirtti.

05.05.2024 12:57
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Türkiye şampiyonu ve Avrupa ikincisi milli boksör Emine Kılınç, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 4 yıldır boks yapan Emine Kılınç, geçen yıl Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası ile bu yıl Mersin'de gerçekleştirilen Gençler Türkiye Ferdi Şampiyonası'ndaki şampiyonluklarının ardından son olarak geçen ay Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Hırvatistan'da 2-15 Ekim'de düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanan lise öğrencisi Emine Kılınç, AA muhabirine, yoğun ve tempolu bir kamp süreci geçirdiğini söyledi.

Gençler Avrupa Şampiyonası'nda zorlu rakiplerle karşılaştığını anlatan Kılınç, "Hedefim Avrupa şampiyonu olmaktı ama nasip değilmiş, Avrupa ikincisi oldum. Gençler Dünya Şampiyonası'nda daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyorum. Türkiye'yi temsil ettiğim ve Niğde'nin adını duyurduğum için gururlu ve mutluyum. Bundan sonraki hedefim Dünya şampiyonası ve olimpiyatlar. Çalışmalarıma çok önceden başladım, yoğun ve yorucu geçiyor ama pes etmeyeceğim." diye konuştu.

Emine Kılınç'ın antrenörü Abdurrahman Özben de Avrupa derecesinin Niğde'de boks branşında bir ilk olduğunu dile getirdi.

Ekim ayında düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda birincilik beklediklerini ifade eden Özben, "Emine kızımızdan ümitliyiz, iyi dereceler elde edeceğini umuyoruz ve olimpiyatlarda da yarışmasını istiyoruz. Günde çift antrenman yapıyoruz." dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Niğde İl Temsilcisi Mustafa Kızıltan ise sporcunun Niğde'ye bir ilki yaşattığı için mutlu ve gururlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli Boksör Emine Kılınç, Dünya Şampiyonluğu Hedefiyle Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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