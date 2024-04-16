Milli Boksör Emine Kılınç, Gümüş Madalya ile Niğde\'ye Döndü

Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Emine Kılınç, memleketi Niğde'ye geldi.
Organizasyonda 50 kiloda Avrupa ikinci olan milli sporcuyu otogarda, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, vatandaşlar ve ailesi coşkulu bir şekilde karşıladı.
Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu söyledi. Zorlu bir mücadele verdiğini belirten Kılınç, "Elimden gelen her şeyi yaptım. Şampiyonluk istiyordum ama ikincilik oldu. Nasipte bu varmış. Önümde dünya şampiyonası var, orası için daha iyi çalışacağım. Daha sıkı çalışarak olimpiyatlara gitmek istiyorum." dedi.
Annesi Fatma Erdoğan da bu mutluluğu yaşadığı için çok gururlandığını dile getirerek, kızının çok genç olduğunu, daha başarılı günler geçireceğini ve ona çok güvendiğini anlattı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü de Kılınç'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Kılınç'ın antrenörü Abdurrahman Özben ise uzun bir emekle turnuvaya hazırlandıklarını dile getirerek, "Kızımızdan şampiyonluk bekliyorduk, ikinci olarak ülkemize geldi, bizi çok gururlandırdı. Bileğindeki sakatlıktan dolayı final maçına biraz zorlandı ama 2 Ekim'de dünya şampiyonası var, ona daha iyi hazırlanacağız. Allah'ın izniyle daha iyi dereceler, şampiyonluk bekliyoruz." diye konuştu.
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Hırvatistan'da gerçekleşen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 2.'si olan milli sporcu Emine Kılınç, memleketi Niğde'ye döndü. Kılınç, çeyrek finalde Bulgar rakibini, yarı finalde ise Sırbistanlı rakibini yenerek finalde İngiliz rakibiyle mücadele etti. Avrupa ikincisi olan Kılınç, Niğde'de coşkuyla karşılandı. Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyleyen Kılınç, daha iyi çalışarak gelecek şampiyonalara hazırlanacaklarını belirtti.
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Hırvatistan'da gerçekleşen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden milli sporcu Emine Kılınç, çeyrek finalde Bulgar rakibini, yarı finalde ise Sırbistanlı rakibini yenerek finalde İngiliz rakibiyle mücadele etti. Avrupa ikincisi olan Kılınç, memleketi Niğde'de coşkuyla karşılandı. Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyleyen Kılınç, daha iyi çalışarak gelecek şampiyonalara hazırlanacağını belirtti.
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