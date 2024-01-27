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Milli boksör Mizan Aykol, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak için mücadele edecek - Son Dakika
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Milli boksör Mizan Aykol, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak için mücadele edecek

Mizan Aykol, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılabilmek için İtalya'da düzenlenecek Dünya Olimpiyat Kota Elemeleri'nde mücadele edecek. Kariyerinde 6 Türkiye şampiyonluğu bulunan Mizan, Olimpiyat Kota Elemelerine ilk kez katılacak. Mizan'ın hedefi 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılarak derece elde etmek.

Milli boksör Mizan Aykol, 2024 Paris Olimpiyatları\'na katılmak için mücadele edecek
27.01.2024 - 11:15,
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Milli boksör Mizan Aykol, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılabilmek için İtalya'da düzenlenecek Dünya Olimpiyat Kota Elemeleri'nde mücadele edecek.

Kariyerinde 6 Türkiye şampiyonluğu bulunan Mizan, Olimpiyat Kota Elemelerine ilk kez katılacak.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takımla çalışmalarını tamamlayan Mizan, Ankara ve İspanya'da yapılacak olan kampların ardından 29 Şubat-12 Mart tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Dünya Olimpiyat Kota Elemelerinde ter dökecek.

Elemelerde başarı elde etmek için gece, gündüz çalışan Mizan'ın hedefi 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılarak derece elde etmek.

Mizan Aykol, AA muhabirine, 63,5 kiloda mücadele ettiğini anlattı. Spor kariyerine kick boksla başladığını anlatan Mizan, "Yaşadığım sakatlıktan sonra 14 yaşında boksa başladım. 6 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası arenalarda derecelerim var. Türkiye'yi Avrupa'da ve dünyada temsil ettim ama derece almak nasip olmadı." dedi.

Olimpiyat Kota Elemeleri kapsamında İspanya'da ikili kamp yapacaklarını hatırlatan Mizan, şunları kaydetti:

"İspanya'da güzel bir hazırlık dönemi olacak. Kastamonu'da güç kampı yaptık. İnşallah vize aldıktan sonra olimpiyata güzel bir şekilde hazırlanacağız. Boksa başlamamın sebeplerimden biri olimpiyat. Çocukluk hayalim. Vizeyi aldıktan sonra madalya kovalayacağım. Vizeyi alırsam hayalim gerçek olacak. Hedefim olimpiyatta derece almak. En üst basamakta olmak isterim."

Boksu çok sevdiğini ifade eden Mizan, "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük bölümü 3. sınıfta eğitim görüyorum. Üniversitemi bitirdikten sonra sporcular yetiştirmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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