Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 10 madalya aldı - Son Dakika
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Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 10 madalya aldı

05.10.2022 15:53
Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 10 madalya aldı

Milli boksörler, İtalya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda 10 madalya elde etti.

Milli boksörler, İtalya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda 10 madalya elde etti.

İtalya'nın Montesilvano şehrinde gerçekleşen şampiyonada Türkiye, 1 altın, 3 gümüş, 6 bronz madalya aldı. Milli sporcular kızlarda 7, erkeklerde 3 madalya kazandırdı.

Türkiye, tek altın madalyasına +80 kiloda Taha Turgut Tarhan'la ulaştı. Organizasyonda 46 kiloda Rabia Eylül Duman, 63 kiloda Esmaül Hüsna Babat ve 80 kiloda Zeliha Özdemir gümüş, 50 kiloda Hümeyra Balta, 54 kiloda Pınar Benek, 75 kiloda Tusem Eylül Önem, 70 kiloda Yonca Gül Yılmaz, 52 kiloda Refik Kartal ve 63 kiloda Mustafa Ömer Gökçe ise bronz madalya aldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 10 madalya aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 10 madalya aldı - Son Dakika
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