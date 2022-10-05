Türkiye, tek altın madalyasına +80 kiloda Taha Turgut Tarhan'la ulaştı. Organizasyonda 46 kiloda Rabia Eylül Duman, 63 kiloda Esmaül Hüsna Babat ve 80 kiloda Zeliha Özdemir gümüş, 50 kiloda Hümeyra Balta, 54 kiloda Pınar Benek, 75 kiloda Tusem Eylül Önem, 70 kiloda Yonca Gül Yılmaz, 52 kiloda Refik Kartal ve 63 kiloda Mustafa Ömer Gökçe ise bronz madalya aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 10 madalya aldı - Son Dakika

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