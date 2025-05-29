Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa şampiyonu - Son Dakika
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Spor

Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa şampiyonu

Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa şampiyonu
29.05.2025 22:27
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Milli cimnastikçi Adem Asil, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası All-Around Erkekler Finali'nde 82.398 puanla Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, bireysel genel tasnifte altın madalya kazandı.

Leipzig kentindeki fuar alanında organize edilen şampiyonanın 4. gününün akşam seansında erkekler bireysel genel tasnif finali yapıldı.

Yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste serilerini sunan Adem Asil, elde ettiği 82.398 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Adem Asil, 2023'te Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da bireysel genel tasnifte altın madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA

Adem Asil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa şampiyonu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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