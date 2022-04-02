Milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak, Bakü'deki performanslarından memnun - Son Dakika
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Milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak, Bakü'deki performanslarından memnun

02.04.2022 14:30
Milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak, Bakü'deki performanslarından memnun

Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan ayağında kendilerine gümüş madalya getiren performanslarından memnun olduklarını söylediler.

Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan ayağında kendilerine gümüş madalya getiren performanslarından memnun olduklarını söylediler.

Milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak, başkent Bakü'de düzenlenen turnuvayla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Erkekler paralel bar kategorisinde 2. sırayı alan Ferhat, Azerbaycan halkına desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Paralel barda ikinci kez Dünya Kupası'nda yarıştım ve ikinci madalyamı aldım. İkide iki yaptım. Gümüş oldu, bundan sonra daha da iyi olacak. Performansım git gide artıyor. Bundan sonra Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları ve Dünya Şampiyonası var. Bu anlamda çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl takım yarışmalarının yapılacağını da hatırlatan Ferhat, "Takım olarak çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Orada da çok iyi başarılar yakalayacağımızı düşünüyorum. Kaptan olarak takıma güveniyorum." diye konuştu.

Erkekler halka aletinde podyumun 2. basamağına çıkan İbrahim ise "Madalya aldığım için çok mutluyum. Performansımdan da çok mutluyum. Buraya gelmeden önce bir zehirlenme yaşadım. Son iki günde kendimi iyi hissetmeye başladım. Daha iyisini yapabileceğimi biliyordum. Çok şükür yarışmayı da güzel bir dereceyle bitirdim. Kazasız, belasız, bir sakatlanma olmadan güzel bir yarışmayı daha geride bıraktım. Azerbaycan halkına da çok teşekkür ederiz. Bizi o kadar çok destekliyorlar ki kendimi hiç yabancı hissetmedim. Onların desteği bize her zaman güç veriyor." değerlendirmesini yaptı.

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İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Azerbaycan, Bakü, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak, Bakü'deki performanslarından memnun - Son Dakika


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