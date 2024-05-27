Milli Eskrimci Enver Yıldırım, Paris'teki Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli Eskrimci Enver Yıldırım, Paris'teki Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya Hedefliyor

Milli Eskrimci Enver Yıldırım, Paris\'teki Olimpiyat Oyunları\'nda Altın Madalya Hedefliyor

Türkiye'ye 52 yıl sonra kılıç kategorisinde olimpiyat vizesi kazandıran milli eskrimci Enver Yıldırım, Paris'te düzenlenecek organizasyonda altın madalya hedefliyor. Lüksemburg'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda birincilik elde eden Yıldırım, 1972'den bu yana Türkiye'ye bu disiplinde kota kazandıran ilk sporcu oldu. Enver Yıldırım, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak için yoğun çaba sarf ediyor ve aynı zamanda 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda da madalya kazanmayı hedefliyor.

27.05.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'ye 52 yıl sonra kılıç kategorisinde olimpiyat vizesi kazandıran milli eskrimci Enver Yıldırım, Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek organizasyonda altın madalya hedefliyor.

Lüksemburg'da 26-28 Nisan'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nın kılıç kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkan 29 yaşındaki sporcu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Milli eskrimci, aldığı sonuçla 1972'teki Münih Olimpiyat Oyunları'ndan 52 yıl sonra Türkiye'ye bu disiplinde kota kazandırma başarısı gösterdi.

Yıldırım: "Kotayı aldıktan sonra çok rahatladım"

İlk kez katılacağı organizasyonun hazırlıklarını milli takım kamplarında sürdüren Enver Yıldırım, öğrencilerle buluşmak için geldiği Hatay'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, eskrim yapan ağabeylerine özenmesi ve antrenör komşusunun yönlendirmesiyle 9 yaşında sporla tanıştığını söyledi.

Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki derecelerinde ailesi ile antrenörlerinin önemli katkısı olduğunu dile getiren Enver, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak için yoğun çaba sarf ettiğini anlattı.

Milli sporcu, Lüksemburg'dan şampiyonlukla ayrılmasıyla ilk hedefinin gerçekleştiğini belirterek, "Paris vizesini kapmak çok güzel ve mutluluk verici bir duyguydu. Başarıyı elde ettikten sonra çok rahatladım." dedi.

"Altın madalya alacak potansiyelim var"

Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek organizasyona yoğunlaştığını ifade eden Enver Yıldırım, şöyle konuştu:

"Olimpiyatlara en sıkı şekilde hazırlanıyorum. Orada ülkemi en iyi şekilde temsil edip, sonuna kadar mücadele vereceğim. Altın madalya alacak potansiyelim var. Bu beni şaşırtmayacaktır. İlk kez katılacak olmam dezavantaj ama en iyi şekilde mücadele ederek en iyi sonucu alacağımdan şüphem yok. O konuda içim çok rahat."

Enver, hedeflerinin Paris ile sınırlı olmadığını, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda da mücadele edip madalya kazanmak istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Los Angeles, Lüksemburg, Türkiye, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Eskrimci Enver Yıldırım, Paris'teki Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
10:04 Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana’da yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana'da yakalandı
09:48 Papua Yeni Gine’de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı
07:53 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a salvolar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar
22:49 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin ’Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik’ dediğini duydum 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum
11:04 Lig bitti ama gerilim devam ediyor Ahmet Çakar’dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
10:51 Tarifeli uçak krizi büyüyor THY ile federasyon birbirine düştü Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü
10:34 Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında Dilan, duruşmada eşine seslendi Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında! Dilan, duruşmada eşine seslendi
10:16 Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı
10:15 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
10:02 Avrupa’dan Togg’a övgü yağıyor Tesla’nın önüne geçti Avrupa'dan Togg'a övgü yağıyor! Tesla'nın önüne geçti
09:49 Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü
09:47 Bangladeş’te Burak Özçivit izdihamı Birbirini ezdiler Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı! Birbirini ezdiler
09:43 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak İşte Aslan’ın muhtemel rakipleri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak! İşte Aslan'ın muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 11:47:42. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Eskrimci Enver Yıldırım, Paris'teki Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement