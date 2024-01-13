Milli eskrimciler Büyük Britanya\'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası\'nda mücadele etti

Milli eskrimciler, Büyük Britanya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda karşılaşmalarını tamamladı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cardiff'te 11 Ocak'ta başlayan organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Hakan Akkaya epe A kategorisinde 9'uncu, flöre A kategorisinde ise 11'inci oldu.

Milli eskrimcilerden Elke Lale Van Achterberg ise epe B kategorisinde 13'üncü, flöre B kategorisinde ise 14'üncü sırada yer aldı. Şenay Güner ise kılıç A kategorisini 25'inci, flöre A kategorisini ise 33'üncü sırada tamamladı.