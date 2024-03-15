Belçika'da düzenlenen Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda milli eskrimciler ana tabloya kalmayı başardı - Son Dakika
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Spor

Belçika'da düzenlenen Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda milli eskrimciler ana tabloya kalmayı başardı

Belçika'da düzenlenen Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda milli eskrimciler Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil, ön eleme turlarını geçerek ana tabloya kalmayı başardı. İlk 64 turunda karşılaşacak olan sporcular, yarın maçlara çıkacak. Diğer milli sporcular Begüm Alkaya ve Nil Güngör ise ön elemeyi geçemedi.

15.03.2024 22:15  Güncelleme: 22:17
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Belçika'da düzenlenen Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda milli eskrimciler Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil, ana tabloya kalmayı başardı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Sint-Niklaas kentinde düzenlenen turnuvada ön eleme turlarının yapıldığı belirtildi.

Rakiplerini eleyerek ilk 64 turunda kalan milli sporcuların ana tablo maçlarının yarın başlayacağı aktarıldı. Deniz Selin Ünlüdağ'ın Yunan sporcu Despina Georgiadou'yla, Nisanur Erbil'in ise İtalyan eskrimci Irene Vecchi'yle karşılaşacağı kaydedildi.

Diğer milli sporcular Begüm Alkaya ve Nil Güngör'ün ise bireysel müsabakalarda ön elemeyi geçemediği ifade edildi.

Kaynak: AA

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