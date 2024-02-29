Milli eskrimciler İtalya ve Yunanistan'da kılıç kategorisinde yarışacak - Son Dakika
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Spor

Milli eskrimciler İtalya ve Yunanistan'da kılıç kategorisinde yarışacak

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, İtalya ve Yunanistan'da düzenlenecek Eskrim Dünya Kupası'nda kılıç kategorisinde 13 milli sporcu yer alacak. Erkekler Kılıç Dünya Kupası'nda 9 sporcu, Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda ise 4 sporcu mücadele edecek.

29.02.2024 12:41  Güncelleme: 12:49
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Milli eskrimciler, İtalya ve Yunanistan'da kılıç kategorisinde piste çıkacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-3 Mart tarihlerinde İtalya ve Yunanistan'da düzenlenecek Eskrim Dünya Kupası'nda kılıç kategorisinde 13 sporcu ter dökecek.

İtalya'nın Padova kentinde düzenlenecek Erkekler Kılıç Dünya Kupası'nda Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Muhammed Furkan Kalender, Enes Talha Kalender, Adem Doruk Küpeli, Arda Tanerler, Ateş Efe Toker, Furkan Yaman ve Enver Yıldırım milli formayı giyecek.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da ise Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör ve Deniz Selin Ünlüdağ mücadele edecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Milli eskrimciler İtalya ve Yunanistan'da kılıç kategorisinde yarışacak - Son Dakika
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