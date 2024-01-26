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Milli Eskrimciler Katar, Sırbistan ve İsveç'te Mücadele Edecek - Son Dakika
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Milli Eskrimciler Katar, Sırbistan ve İsveç'te Mücadele Edecek

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli eskrimciler Katar, Sırbistan ve İsveç'te düzenlenecek turnuvalarda mücadele edecek. Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek Grand Prix organizasyonunda Aleyna Ertürk, kadınlar epede mücadele edecek. İsveç'in Göteborg kentinde düzenlenecek Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda ise Doruk Tosun, erkekler flörede madalya mücadelesi verecek. Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde başlayacak Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda ise birçok milli sporcu hem bireysel hem de takım müsabakalarında yer alacak.

Milli Eskrimciler Katar, Sırbistan ve İsveç\'te Mücadele Edecek
26.01.2024 - 12:53,  Güncelleme: 12:54
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Milli eskrimciler Katar, Sırbistan ve İsveç'te düzenlenecek turnuvalarda mücadele edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da 29-31 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Grand Prix organizasyonunda kadınlar epede Aleyna Ertürk piste çıkacak.

İsveç'in Göteborg kentinde hafta sonu yapılacak Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda ise erkekler flörede Doruk Tosun, madalya mücadelesi verecek.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde yarın başlayacak Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda yıldızlar epede hem bireysel hem de takım müsabakalarında şu milli sporcular yer alacak:

Asya Ahat, Damla Alöç, Elmira Ataş, Zülal Can, Karin Durmuş, Derin Su Edis, Ecrin Zeynep Erdoğan, Öykü İğdelipınar, Hadiye Neslipir Kaymak, Defne Öztürk, Tuğsem Recepoğlu, Yasemin Toktaş, Arzem Vücut, Elif Yalçın, Sarp Araydın, Kadir Mert Buran, Mehmet Ilgar Ceviziçi, Cem Ege Ekrem, Ata Erbay, Boğaçhan Erdemir, Telat Ulaş Ergün, Yiğit Garip, Toprak Çağın Giray, Rüzgar Kalender, Alaz Güney Karakaş, Kaan Kılıç, Mert Ahmet Koç, Bartu Ömerbaş, Göksu Mert Oran, Dağhan Öztürk, Deniz Sayın, Ege Sezer, Yağız Yazaltın, Tibet Toros Zara.

Kaynak: AA
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