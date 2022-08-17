Milli eskrimcilerden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 12 madalya - Son Dakika
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Milli eskrimcilerden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 12 madalya

17.08.2022 21:50
Milli eskrimcilerden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 12 madalya

Milli eskrimciler, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 12 kez kürsüye çıkmayı başardı.

Milli eskrimciler, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 12 kez kürsüye çıkmayı başardı.

Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre oyunlara ilk kez dahil edilen eskrimde karşılaşmalar bugün yapılan takım müsabakalarının ardından sona ererken, milli sporcular bireysel ve takım halinde 6'sı altın, 4'ü gümüş ve 2'si bronz toplam 12 madalya kazandı.

Kadınlar ve erkekler bireyselde epe, flöre ve kılıç branşlarında toplam 24 milli eskrimcinin piste çıktığı organizasyonda Iryna Shchukla, Enver Yıldırım, İrem Karamete Baldini ve Aleyna Ertürk altın, Alisa İsbir ile Martino Minuto gümüş ve Firuze Ayşen Güneş bronz madalya elde etti.

Epe, flöre ve kılıç branşlarında takım müsabakalarında, Almıla Birçe Durukan, Firuze Ayşen Güneş, Alisa İsbir ve İrem Karamete Baldini'den oluşan kadınlar flöre takımı ile Lal Erman, Aleyna Ertürk, Gökçe Günaç ve Damlanur Sönmüş'ten oluşan kadınlar epe takımı birinci, Mustafa Burak Çufadar, Alp Eyüpoğlu, Martino Minuto ve Utku Özyalçın'dan oluşan erkek flöre takımı ile Muhammed Anasız, Tolga Aslan, Kerem Çağlayan ve Enver Yıldırım'ın yer aldığı erkekler kılıç takımı ikinci, Aylin Çakır, Nil Güngör, Iryna Shchukla ve Pınar Miray Şişik'ten kurulu kadınlar kılıç takımı ise üçüncü oldu.

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Kaynak: AA

İrem Karamete, Güneş, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli eskrimcilerden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 12 madalya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli eskrimcilerden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 12 madalya - Son Dakika
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