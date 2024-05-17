Milli eskrimciler Nisanur Erbil ve Enver Yıldırım Dünya Kupası'nda başarılı oldu - Son Dakika
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Milli eskrimciler Nisanur Erbil ve Enver Yıldırım Dünya Kupası'nda başarılı oldu

Milli eskrimciler Nisanur Erbil ve Enver Yıldırım Dünya Kupası\'nda başarılı oldu

Milli eskrimciler Nisanur Erbil ve Enver Yıldırım, Bulgaristan'da ve İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ön eleme turlarını geçerek ana tabloya çıktı. Nisanur Erbil, İtalyan sporcu Rossella Gregorio ile, Enver Yıldırım ise Hong Kong'dan Chung Hei Chow ile yarın yapılacak tablo-64 maçlarında karşılaşacak.

17.05.2024 19:05
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Milli eskrimcilerden Nisanur Erbil Bulgaristan'da, Enver Yıldırım ise İspanya'da devam eden Dünya Kupası'nda ön eleme turlarını başarıyla tamamlayarak ana tabloya çıktı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Filibe kentinde bugün başlayan Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda piste çıkan Nisanur Erbil ve İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Erkekler Kılıç Dünya Kupası'nda mücadele eden Enver Yıldırım, ön eleme turlarını geçerek ana tabloya yükseldi.

Yarın yapılacak tablo-64 maçlarında Nisanur Erbil, TSİ 11.00'de İtalyan sporcu Rossella Gregorio'yla, Enver Yıldırım ise TSİ 12.15'te Hong Kong'dan Chung Hei Chow ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli eskrimciler Nisanur Erbil ve Enver Yıldırım Dünya Kupası'nda başarılı oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli eskrimciler Nisanur Erbil ve Enver Yıldırım Dünya Kupası'nda başarılı oldu - Son Dakika
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