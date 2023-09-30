Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Galip Haktanır hayatını kaybetti - Son Dakika

Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Galip Haktanır hayatını kaybetti

Milli Futbol Takımı\'nın eski futbolcusu Galip Haktanır hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 30.09.2023 10:35

Türkiye Futbol Federasyonu, 102 yaşında olan eski milli futbolcu Galip Haktanır'ın vefat ettiğini duyurdu. Haktanır, A Milli Takım formasını 5 kez giymiş ve 16 sezon boyunca Vefaspor'da oynamıştı. TFF, Haktanır'a Allah'tan rahmet dilerken, ailesine ve spor camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından Galip Haktanır, 102 yaşında hayatını kaybetti. TFF resmi internet sitesinden Haktanır için taziye mesajı yayınladı.

HAYATTA OLAN EN YAŞLI MİLLİ FUTBOLCUYDU

TFF'nin yayınladığı mesajda, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın hayatta olan en yaşlı futbolcusu, "Kör Galip" lakaplı Galip Haktanır'ın 102 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 5'i A Milli Takım, 1'i de B Milli Takım olmak üzere toplam 6 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Galip Haktanır, kulüp kariyerinde ise 16 sezon boyunca Vefa spor forması giymişti. Merhum Galip Haktanır'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Vefaspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

A Milli Takım'ın eski futbolcusu Galip Haktanır hayatını kaybetti
A Milli Takım'ın eski futbolcusu Galip Haktanır hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Galip Haktanır hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Galip Haktanır hayatını kaybetti - Son Dakika
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