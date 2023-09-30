Milli Futbol Takımı\'nın eski futbolcusu Galip Haktanır hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından Galip Haktanır, 102 yaşında hayatını kaybetti. TFF resmi internet sitesinden Haktanır için taziye mesajı yayınladı.

HAYATTA OLAN EN YAŞLI MİLLİ FUTBOLCUYDU

TFF'nin yayınladığı mesajda, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın hayatta olan en yaşlı futbolcusu, "Kör Galip" lakaplı Galip Haktanır'ın 102 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 5'i A Milli Takım, 1'i de B Milli Takım olmak üzere toplam 6 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Galip Haktanır, kulüp kariyerinde ise 16 sezon boyunca Vefa spor forması giymişti. Merhum Galip Haktanır'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Vefaspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.