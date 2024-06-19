Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, EURO 2024'ü değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Spor

Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, EURO 2024'ü değerlendirdi Açıklaması

Gürcistan'ı 3-1 yenerek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) galibiyetle başlayan A Milli Futbol Takımı'nda tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, gruptan lider çıkmak istediklerini söyledi.

19.06.2024 17:05
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Gürcistan'ı 3-1 yenerek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) galibiyetle başlayan A Milli Futbol Takımı'nda tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, gruptan lider çıkmak istediklerini söyledi.

Ay-yıldızlı takımın Barsinghausen'de gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Abdülkerim, "İyi ve faydalı bir kamp dönemiydi. İyi hazırlık maçları oynadık, sonuçları iyi olmasa da her şeyi test ettik ve gördük. Kaliteli bir kadroya sahibiz. Amacımız galibiyetle başlamaktı. İlk maçlar zordur. Çok şükür galip geldik. İnşallah bunu da devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Gürcistan'a karşı iyi oynadıklarını belirten Abdülkerim Bardakcı, "Bence dün iyi oynadık ama savunmada birkaç net pozisyon verdik. Bu da maç içinde olan şeyler. Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Elbette bu kadar pozisyon vermemiz lazım. Bu da bize ders olur umarım. İnşallah bundan sonraki maçlarda bu kadar pozisyon vermeyiz. Buraya ülkedeki en formda oyuncular geliyor. Herkes formda, Samet öyle, Merih öyle. Kim oynarsa oynasın fark etmez, değişen bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

Deneyimli savunma oyuncusu, maçta Kenan Yıldız'ın ofsayt nedeniyle iptal edilen golünden sonra geri çekilmeleri hakkındaki soruyu şöyle yanıtladı:

"Ofsayt olmasaydı maç farklı bir noktaya gidecekti. Gol iptal edilince ister istemez psikolojik olarak skoru korumak istiyorsun. İçeride bunu konuştuk, ikinci yarı çıktık ve bunu düzelttik. Skoru korumak için psikolojik olarak geri çekiliyorsunuz. Bu kadar topun arkasına çekilip beklersen her an gol yeme ihtimalin oluyor ve bunu düzelttik."

Abdülkerim Bardakcı, stoperdeki partneri Samet Akaydin'ın Gürcistan karşısında çok iyi bir performans sergilediğini anlatarak, "Samet kampta en yakınlarımdan biri, onu çok seviyorum. Dün bence 10 üzerinden 10 oynadı. Eleştiriler olması ülkemizde normal. En ufak hatada, performans düşüklüğünde eleştiriler başlıyor. Samet bunun altında kalkmasını bildi. Samet mental olarak kuvvetli biri. Bu yorumları görüyoruz ama bu seviyelerde olabilmek için mental olarak kuvvetli olman gerekiyor. Yoksa çok etkilenirsin." diye konuştu.

Milli futbolcu, Samet'in ikici yarıda kendi numarasının yazılı olduğu şortla sahaya çıkması hakkında, "Maçtan çıkınca sosyal medyada gördüm, inanmadım, kendisine sordum, o da yanlışlıkla giydiğini söyledi. Maç içinde Allah'tan görmedik." açıklamasında bulundu.

"Kariyer olarak sadece buraya odaklıyım"

Abdülkerim Bardakcı, şu an sadece milli takıma odaklandığının altını çizerek, "En başından bu yana Galatasaray'da yaptığım röportajlarda söylüyorum. Çok çalışıyorum, her gün ekstralar yapıyorum, bunun da faydasını görüyorum. Kariyer olarak sadece buraya odaklıyım. Başka bir şey düşünmüyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Çok iyi bir takımız, bu turnuvada kimseden çekincemiz yok." diyen tecrübeli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene ilkleri başararak turnuvaya katıldık. Hırvatistan'ı evinde yendik, grup lideri olarak katıldık. Grubu lider bitirmek istiyoruz. Ona göre hocamız oyun planı hazırlayacaktır. Ronaldo da biliyorsunuz benim için dünya üzerindeki en iyi futbolcu. Ona karşı oynamak benim için de çok farklı olacak. Allah'ın izniyle endişelenmenize gerek yok. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Herkes ne kadar büyük başarı elde edebileceğimizin farkında. Her toplantıda kendi aramızda konuşuyoruz, neler başarabileceğimizi biliyoruz. Hocamız da uygun sistemi gösterecektir."

Gürcistan maçındaki taraftar desteğine de değinen Abdülkerim, "Kendimizi Türkiye'de gibi hissettik. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Galibiyette onların da çok büyük payı vardı. Bizi desteklemeye devam etsinler. Ülkemizi çok gururlandırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"En büyük hedefimiz gruptan lider olarak çıkmak"

Abdülkerim Bardakcı, Gürcistan karşısında atılan tüm gollerin güzel olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hepsinin anlamı çok farklı. Özellikle Arda'nın attığı gol... Maçtan önce Kerem'e söylemiştim, inşallah girersin maçı bitirirsin demiştim, öyle de oldu. Arda daha önce Galler maçında da böyle gol atmıştı. Daha topa vurmadan biz gol olacağını düşündük. Arda topu ayağına alınca herkes hissediyor. İnşallah ülkemizi en büyük seviyede gururlandırmak istiyoruz. Çok çalışıyoruz, herkes her şeyinden feragat ediyor. 3 haftadır buradayız, çok iyi çalışıyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak ama bu bizim için yeterli değil. Çünkü çok kaliteli bir takımız. Neler yapabileceğimizin farkındayız. Keşke finale kadar gidebilsek. Gidebiliriz de. Bu kaliteyle neden olmasın."

Milli futbolcu, Gürcistan maçındaki saç stili hakkında ise, "Kendime değişik bir tarz oluşturmaya çalıştım. Ligde bunu yapmıştım, bana uğurlu gelmişti, 2 gol atmıştım. Turnuvada bu şekilde başlamak istedim. O stilde devam etmek istiyorum. Kariyerime başlarken buralara geleceğimi hayal ediyordum ama açık söylemek gerekirse o seviyeden bu seviyeye gerçekleşebileceğini zor olarak görüyordum. Hayal etmek başarmanın yarısıdır. Buraları göremeden futbol kariyerim bitseydi çok üzülürdüm. İnşallah daha da üstüne çıkmaya çalışacağım. Mental olarak çok güçlü olduğumu söyleyebilirim. Yapılan eleştiriden etkilenmiyorum. Çok çalışıyorum, sürekli bazı şeyleri hayal ediyorum, gerçekleşebileceğini düşünüyorum." değerlendirmnesinde bulundu.

"Maçtan önce genellikle mehter marşı dinliyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın oyun sistemlerini yakın bulduğunu belirten Abdülkerim Bardakcı, "İkisi de oyun kuran, topla dripling yapan stoperleri tercih ediyor. Bu da benim en büyük özelliklerimden biri. Böyle bir sistemde oynamak beni mutlu ediyor." dedi.

Milli futbolcu, turnuvada beğendiği takımların sorulması üzerine ise, "Maçları izliyorum. İspanya'yı beğendim. Portekiz iyi oynadı. Tabii ki de biz." açıklamasında bulundu.

Abdülkerim, "Hangi müzikleri dinliyorsunuz? Hangi müzikler seni motive ediyor?" sorusuna, "Genellikle bizim takımda DJ'liği Hakan yapıyor. Biz de ondan dinliyoruz. Milli takıma geldiğimde maçtan önce genellikle mehter marşı dinliyorum. Beni çok motive ediyor. Savaşa gidiyormuş gibi hissediyorum." yanıtını verdi.

Arda Güler'in ilk maçta turnuvaya damga vurmaya başladığını belirten deneyimli futbolcu, finale çıkmaları halinde Fransa ile karşılaşmak istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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