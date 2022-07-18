Milli futbolcu Okay Yokuşlu, West Bromwich Albion'da

Milli takımı formasıyla 39 maça çıkan Okay, 2020-21 sezonunun ikinci yarısında West Bromwich, 2021-22 sezonunun ikinci yarısında da Getafe 'de kiralık olarak oynadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Kaynak: AA

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