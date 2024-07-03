Milli futbolcular Orkun Kökçü ile İsmail Yüksek, Avusturya maçında sarı kart gördü

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Milli futbolcular Orkun Kökçü ile İsmail Yüksek, Avusturya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Leipzig'de Avusturya ile mücadele etti. Bu karşılaşma öncesinde millilerde Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler sarı kart sınırında bulunuyordu.

Ay-yıldızlılarda 11. dakikada Orkun Kökçü, 42. dakikada da İsmail Yüksek sarı kart gördü.

Bu iki futbolcu, Hollanda ile oynanacak çeyrek final maçında yer alamayacak. - LEİPZİG