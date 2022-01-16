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Milli futbolcumuz Yusuf ve Vedat Muriqi takım arkadaşı oldu! İkisi de CSKA Moskova'da top koşturacak - Son Dakika

Milli futbolcumuz Yusuf ve Vedat Muriqi takım arkadaşı oldu! İkisi de CSKA Moskova'da top koşturacak

16.01.2022 17:46
Milli futbolcumuz Yusuf ve Vedat Muriqi takım arkadaşı oldu! İkisi de CSKA Moskova'da top koşturacak

Rus ekibi CSKA Moskova, Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı ve Lazio'nun forveti Vedat Muriqi'i kadrosuna kattı. Lille ve Lazio kulüpleri, anlaşmanın sağlandığını resmi olarak açıkladı.

Yusuf Yazıcı ve Vedat Muriqi'in yeni durağı Rusya. CSKA Moskova, eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi ve Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattı.

Resmiyet kazandı! Milli futbolcumuz Yusuf ve Vedat Muriqi takım arkadaşı oldu

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Yusuf, CSKA Moskova için sağlık kontrollerinden geçti. Menajer Adem Cebeci, "Her şey yolunda. Resmi açıklamalar yakında gelecektir" dedi.

Resmiyet kazandı! Milli futbolcumuz Yusuf ve Vedat Muriqi takım arkadaşı oldu

"DAHA FAZLASINI SÖYLEYEMEM"

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Vedat Muriqi'e CSKA Moskova'dan teklif geldiğini doğruladı. Tare, "Teklifin detaylarını paylaşamam" dedi. CSKA'nın Vedat için 2.5 milyon euro kiralama bedeli + 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ödeyeceği öğrenildi.

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Yusuf Yazıcı, Vedat Muriqi, Moskova, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli futbolcumuz Yusuf ve Vedat Muriqi takım arkadaşı oldu! İkisi de CSKA Moskova'da top koşturacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli futbolcumuz Yusuf ve Vedat Muriqi takım arkadaşı oldu! İkisi de CSKA Moskova'da top koşturacak - Son Dakika
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