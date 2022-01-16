Yusuf Yazıcı ve Vedat Muriqi'in yeni durağı Rusya. CSKA Moskova, eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi ve Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattı.
Yusuf, CSKA Moskova için sağlık kontrollerinden geçti. Menajer Adem Cebeci, "Her şey yolunda. Resmi açıklamalar yakında gelecektir" dedi.
Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Vedat Muriqi'e CSKA Moskova'dan teklif geldiğini doğruladı. Tare, "Teklifin detaylarını paylaşamam" dedi. CSKA'nın Vedat için 2.5 milyon euro kiralama bedeli + 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ödeyeceği öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Milli futbolcumuz Yusuf ve Vedat Muriqi takım arkadaşı oldu! İkisi de CSKA Moskova'da top koşturacak - Son Dakika Spor