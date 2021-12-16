Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'ya yol göründü! Lile, Yazıcı'yı satıyor

Lille'in 17 milyon euroya kadrosuna Yusuf Yazıcı, geçen sezonki görüntüsünü mumla aratıyor. Şampiyonlukta büyük katkısı olan Yusuf Yazıcı teknik direktörün değişmesinden sonra büyük düşüşe geçti.

TRABZONSPOR OLABİLİR

Fotomaç'taki habere göre; Lille kulübü Yusuf'u gözden çıkardı ve teklifleri dinlemeye hazır. Trabzonspor'un Yusuf'a ilgisi devam ediyor. Bordo-Mavililer sürpriz bir atak yapabilir.

20 MAÇTA 1 GOL

Yusuf bu sezon toplamda 20 maça çıktı, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. 20 maça çıktı anca toplamda 556 dakika süre aldı. 24 yaşındaki Yusuf'un tekrar toparlanması için takım değişikliği şart gibi gözüküyor.