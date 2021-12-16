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Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'ya yol göründü! Lile, Yazıcı'yı satıyor - Son Dakika

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'ya yol göründü! Lile, Yazıcı'yı satıyor

16.12.2021 15:21
Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'ya yol göründü! Lile, Yazıcı'yı satıyor

Bu sezon pek fazla süre alamayan Yusuf Yazıcı'nın Fransa hikayesi bitiyor. Lille kulübü, menajerlere Yusuf için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacaklarını bildirdi.

Lille'in 17 milyon euroya kadrosuna Yusuf Yazıcı, geçen sezonki görüntüsünü mumla aratıyor. Şampiyonlukta büyük katkısı olan Yusuf Yazıcı teknik direktörün değişmesinden sonra büyük düşüşe geçti.

Milli futbolcumuz için yolun sonu! Lille kulübünden Yusuf Yazıcı'yı üzecek karar

TRABZONSPOR OLABİLİR

Fotomaç'taki habere göre; Lille kulübü Yusuf'u gözden çıkardı ve teklifleri dinlemeye hazır. Trabzonspor'un Yusuf'a ilgisi devam ediyor. Bordo-Mavililer sürpriz bir atak yapabilir.

Milli futbolcumuz için yolun sonu! Lille kulübünden Yusuf Yazıcı'yı üzecek karar

20 MAÇTA 1 GOL

Yusuf bu sezon toplamda 20 maça çıktı, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. 20 maça çıktı anca toplamda 556 dakika süre aldı. 24 yaşındaki Yusuf'un tekrar toparlanması için takım değişikliği şart gibi gözüküyor.

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'ya yol göründü! Lile, Yazıcı'yı satıyor

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Lille, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'ya yol göründü! Lile, Yazıcı'yı satıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'ya yol göründü! Lile, Yazıcı'yı satıyor - Son Dakika
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